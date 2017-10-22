AUTOSTRADA A18: AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DI GIARRE
22 ottobre 2017 12:18
È accaduto circa mezz'ora fa, sull'autostrada A18, in direzione Messina a circa 400 metri dallo svincolo di Giarre.
Un'auto si è ribaltata autonomamente, ma ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente
L'automobilista, che presentava delle ferite, è stato soccorso degli operatori del 118.
Sul posto ambulanza del 118 e la polizia stradale, che sta svolgendo i rilevamenti.
Traffico bloccato, con circa 4 km di fila
IN AGGIORNAMENTO
