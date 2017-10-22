95047

AUTOSTRADA A18: AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DI GIARRE

È accaduto circa mezz'ora fa,  sull'autostrada A18, in direzione Messina a circa 400 metri dallo svincolo di Giarre.Un'auto si è ribaltata autonomamente, ma ancora non si conosce l'esatta dinamica del...

A cura di Redazione Redazione
22 ottobre 2017 12:18
AUTOSTRADA A18: AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DI GIARRE -
Dintorni
Condividi

È accaduto circa mezz'ora fa,  sull'autostrada A18, in direzione Messina a circa 400 metri dallo svincolo di Giarre.

Un'auto si è ribaltata autonomamente, ma ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente

L'automobilista, che presentava delle ferite, è stato soccorso degli operatori del 118.

Sul posto ambulanza del 118 e la polizia stradale, che sta svolgendo i rilevamenti.

Traffico bloccato, con circa 4 km di fila

IN AGGIORNAMENTO

AUTOSTRADA A18: AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DI GIARRE
AUTOSTRADA A18: AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DI GIARRE
AUTOSTRADA A18: AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DI GIARRE
AUTOSTRADA A18: AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DI GIARRE

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047