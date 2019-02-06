AUTOSTRADA A18: PREFETTO CHIEDE ALTRI LAVORI, CHIUSO PER TRE GIORNI IL TRATTO GIARDINI-ROCCALUMERA

Si è svolta stamattina in Prefettura a Messina la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, convocata su richiesta del dirigente generale del Cas, per esaminare le misure di viabilità da adott...

Si è svolta stamattina in Prefettura a Messina la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, convocata su richiesta del dirigente generale del Cas, per esaminare le misure di viabilità da adottare in relazione al prossimo avvio dei lavori urgenti per la messa in sicurezza della pavimentazione stradale sull’autostrada A18 Messina-Catania, a seguito delle formazione di alcune buche, alcune di rilevanti dimensioni, lungo la carreggiata nel tratto in prossimità della frana di Letojanni, dove vige il doppio senso di circolazione.

“I lavori- si legge in una nota della Prefettura- fanno seguito a una specifica richiesta del Prefetto di Messina al responsabile del Cas con la quale era già stata rappresentata l’esigenza di adottare tempestivamente, gli interventi per risolvere definitivamente le criticità del tratto autostradale, tenuto conto che gli interventi tampone eseguiti nella giornata di ieri avevano avuto il solo scopo di garantire nell’immediato il ripristino della circolazione e non avevano escluso che la problematica potesse ripresentarsi nel brevissimo termine e nei medesimi termini”.

In occasione della riunione del Cov è stata quindi prevista l’interdizione del transito veicolare leggero nel tratto ricompreso tra gli svincoli di Giardini Naxos e Roccalumera, in direzione Messina, dalle ore 5 del mattino fino alle ore 19 circa del pomeriggio di venerdì 8 febbraio, sabato 9 febbraio e domenica 10 febbraio, atteso che durante la predetta fascia si registra un minor traffico veicolare.

Durante le tre giornate i mezzi pesanti saranno stoccati in apposite aree di sosta presenti nel comune di Giardini Naxos e gradualmente ammessi a circolare in autostrada con la creazione all'occorrenza di un momentaneo senso unico alternato controllato da personale della Polizia Stradale.

I sindaci dei comuni interessati sono stati inoltre invitati a disporre appositi divieti di sosta lungo i tratti della strada statale 114, al fine di garantire la fluidità della circolazione. Anche il personale della Polizia Metropolitana garantirà mirate attività di supporto nelle aree dove si prevede possano registrarsi maggiori criticità.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai componenti del Comitato (appartenenti a Prefettura, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco) anche il vicesindaco del comune di Giardini Naxos, l’assessore capo del Corpo di Polizia Municipale e i rappresentanti di Anas e del Cas.