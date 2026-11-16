Autostrada A19 Palermo-Catania, da oggi carreggiata chiusa per oltre 4 mesi

Lavori al viadotto Casteldaccia: chiusura della carreggiata in direzione Palermo fino al 25 marzo 2027.

Prenderanno il via il 16 novembre i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del viadotto Casteldaccia, lungo l’autostrada A19 “Palermo–Catania”. L’intervento è parte del percorso di ammodernamento dell’arteria, finalizzato a migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’infrastruttura a beneficio di chi la percorre ogni giorno.

Anas dedicherà la massima attenzione alla gestione della viabilità durante i lavori, con l’impegno di adottare tutte le misure possibili per contenere le ripercussioni sulla circolazione, compatibilmente con le esigenze operative e di sicurezza del cantiere.

Per mitigare i disagi alla mobilità derivanti dalle limitazioni alla circolazione lungo la A19, grazie all’intervento della Regione Siciliana, per il tramite dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, è stato predisposto, d’intesa con Trenitalia, un piano straordinario di potenziamento dei collegamenti ferroviari, operativo da lunedì 16 novembre.

Il piano prevede 10 treni straordinari aggiuntivi nei giorni feriali sulla tratta Palermo–Termini Imerese, in entrambe le direzioni, che garantiranno circa 5 mila posti in più rispetto all’offerta ordinaria. Nei giorni festivi saranno inoltre attivati 4 collegamenti ferroviari aggiuntivi tra Palermo e Cefalù, per un incremento complessivo di circa 2 mila posti.

L’iniziativa rappresenta un’importante misura di supporto alla mobilità dei cittadini e dei pendolari, offrendo un’alternativa al trasporto su strada e contribuendo a ridurre la pressione dei flussi veicolari sull’autostrada durante le attività di cantiere.

L’intervento rientra nel più ampio piano di ammodernamento dell’autostrada A19 “Palermo–Catania”, di cui il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è commissario straordinario di Governo, supportato dai subcommissari, gli ingegneri Nicola Montesano e Duilio Alongi. Il dirigente responsabile delle autostrade di Anas in Sicilia è l’ingegnere Antonio Lippolis.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, dal 16 novembre 2026 al 25 marzo 2027 è prevista la chiusura della carreggiata in direzione Palermo tra il km 7,800 e il km 8,900. Il collegamento sarà mantenuto in entrambe le direzioni attraverso l’istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Catania, con una corsia per ciascun senso di marcia.

Particolare attenzione sarà riservata alla comunicazione: Anas assicurerà informazioni puntuali e tempestive sulle modifiche alla viabilità e sull’evoluzione delle attività, per consentire agli utenti di pianificare gli spostamenti e affrontare con consapevolezza l’attraversamento del tratto interessato.

L’attività informativa sarà rafforzata soprattutto nei fine settimana e nei periodi di esodo, caratterizzati da una maggiore concentrazione dei flussi di traffico, con particolare attenzione agli aggiornamenti sulle condizioni di circolazione.

La sinergia tra Anas e Regione Siciliana, anche attraverso il potenziamento del trasporto ferroviario, testimonia l’impegno condiviso nel coniugare l’ammodernamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture con la tutela delle esigenze quotidiane di mobilità dei cittadini.

L’obiettivo è accompagnare ogni fase dell’intervento garantendo la continuità dei collegamenti, favorendo soluzioni alternative di trasporto e contenendo, per quanto possibile, i disagi per gli utenti.