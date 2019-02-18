AUTOSTRADA A19: TIR "VOLA" DALL’AUTOSTRADA PALERMO CATANIA

AGGIORNAMENTOPurtroppo un uomo ha perso la vita,A perdere la vita l'automobilista, del quale ancora non si conoscono le generalità.Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante avrebbe letteralment...

AGGIORNAMENTO

Purtroppo un uomo ha perso la vita,

A perdere la vita l'automobilista, del quale ancora non si conoscono le generalità.

Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante avrebbe letteralmente "schiacciato" la vettura, e poi dopo lo scontro sarebbe finito fuori strada sfondando le barriere.

Il bilancio è ancora provvisorio.

Sul posto si sono portate alcune volanti della polizia stradale, diverse squadre dei vigili del fuoco e ambulanze del 118.

FLASH

Tragico incidente pochi minuti fa lungo la A19. In direzione Catania, poco prima della galleria di Tremonzelli, c’è stato un violento impatto tra una utilitaria ed un tir che trasportava merci che, a seguito dello scontro, ha sfondato le protezioni ed è voltato giù dal viadotto.

Non si hanno ancora dati certi sulle conseguenze del tremendo incidente, in particolare su eventuali vittime o feriti

Al momento tratto chiuso tra Svincolo Scillato e Svincolo Tre Monzelli