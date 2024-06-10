AUTOSTRADA “CATANIA-SIRACUSA” CHIUSA AL TRAFFICO PER LAVORI FINO AL 13 GIUGNO

Dal 10 al 13 giugno, l’autostrada “Catania-Siracusa” sarà chiusa al traffico, su tutte le corsie, nel tratto compreso tra i km 25,142 e 11,000, cioè nel tratto tra Augusta e Lentini, nella fascia orar...

A cura di Redazione 10 giugno 2024 11:27

Condividi