AUTOSTRADA CATANIA-SIRACUSA:OGGI E DOMANI TRATTO CHIUSO DURANTE IL GIORNO

Martedì 21 e mercoledì 22 marzo, lungo l’autostrada Catania-Siracusa, verranno eseguite periodiche attività di formazione del personale dei Vigili del Fuoco all’interno delle gallerie. La tratta ogg...

Martedì 21 e mercoledì 22 marzo, lungo l’autostrada Catania-Siracusa, verranno eseguite periodiche attività di formazione del personale dei Vigili del Fuoco all’interno delle gallerie.

La tratta oggetto delle attività è la carreggiata in direzione Catania, fino allo svincolo di Lentini, che verrà pertanto chiusa in fascia oraria compresa tra le ore 9:30 e le ore 17:15.

Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli in transito tra Siracusa e Lentini potranno percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula”.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.