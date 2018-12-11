AUTOSTRADA CHIUSA TRA MOTTA SANT’ANASTASIA E CATANIA PER UN MEZZO PESANTE RIBALTATO SULLA CARREGGIATA
A cura di Redazione
11 dicembre 2018 11:44
L’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania tra Motta Sant’Anastasia e Catania. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha urtato le barriere laterali di protezione e si è ribaltato. Il conducente è rimasto ferito.
Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”, e per le operazioni di recupero del mezzo pesante.