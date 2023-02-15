AUTOSTRADA PA-CT, ANAS: ULTIMATI LAVORI VIADOTTO SIMETO

Questo pomeriggio, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, sono stati ultimati i lavori di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza lungo la carreggiata in direzione Catania del viadotto Simet...

Questo pomeriggio, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, sono stati ultimati i lavori di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza lungo la carreggiata in direzione Catania del viadotto Simeto, di lunghezza pari a 2250 metri e ubicato tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Motta Sant’Anastasia.

Il medesimo intervento era già stato eseguito sulla carreggiata in direzione Palermo e, pertanto, da oggi viene meno il doppio senso di circolazione in essere dal km 175,600 al km 195,500, per 3,9 km, con il ripristino della normale circolazione a carreggiate separate.

Per circa tre settimane, in entrambe le direzioni, permarranno restringimenti di carreggiata, sia al fine di eseguire la chiusura dei by-pass precedentemente aperti per disporre il doppio senso di circolazione, sia per consentire il ripristino della pavimentazione sulla carreggiata in direzione Palermo, che nei mesi scorsi era stata costantemente affaticata dal transito a doppio senso.

La riapertura del viadotto Simeto segue quelle del viadotto “Alfio”, “Rossi” e “Fichera”, avvenute a inizio anno, riducendo da 39,100 a 30,700, quindi di 8,4 km, i tratti a doppio senso di circolazione in essere sull’intero itinerario Palermo-Catania, di lunghezza pari a 198 km.

