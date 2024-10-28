95047

AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA CHIUSA QUESTA NOTTE PER DEMOLIZIONE DI UN SOVRAPPASSO A ENNA: ORARI E TRATTE INTERESSATE

Questa notte l'autostrada A19 "Palermo-Catania" sarà chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni all'altezza di Enna per i lavori di demolizione della campata numero 7 del sovrappasso in prossimit...

28 ottobre 2024 18:31
Questa notte l'autostrada A19 "Palermo-Catania" sarà chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni all'altezza di Enna per i lavori di demolizione della campata numero 7 del sovrappasso in prossimità dello svincolo di Enna.

La chiusura avverrà dalle 22:00 di oggi fino alle 6:00 di domani mattina.

Dettagli sulla chiusura e deviazioni:

• Direzione Catania: Chiusura dal km 119,400 al km 129,200, tra lo svincolo di Enna e lo svincolo Mulinello.

• Direzione Palermo: Chiusura dal km 129,200 al km 112,400, tra lo svincolo Mulinello e l’area di sosta "Ferrarelle".

• Mezzi pesanti: Potranno rientrare in autostrada dallo svincolo di Caltanissetta (km 103,500).

Il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi segnalati sul posto per ridurre l’impatto sul flusso automobilistico.

