AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA CHIUSA QUESTA NOTTE PER DEMOLIZIONE DI UN SOVRAPPASSO A ENNA: ORARI E TRATTE INTERESSATE
Questa notte l'autostrada A19 "Palermo-Catania" sarà chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni all'altezza di Enna per i lavori di demolizione della campata numero 7 del sovrappasso in prossimit...
Questa notte l'autostrada A19 "Palermo-Catania" sarà chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni all'altezza di Enna per i lavori di demolizione della campata numero 7 del sovrappasso in prossimità dello svincolo di Enna.
La chiusura avverrà dalle 22:00 di oggi fino alle 6:00 di domani mattina.
Dettagli sulla chiusura e deviazioni:
• Direzione Catania: Chiusura dal km 119,400 al km 129,200, tra lo svincolo di Enna e lo svincolo Mulinello.
• Direzione Palermo: Chiusura dal km 129,200 al km 112,400, tra lo svincolo Mulinello e l’area di sosta "Ferrarelle".
• Mezzi pesanti: Potranno rientrare in autostrada dallo svincolo di Caltanissetta (km 103,500).
Il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi segnalati sul posto per ridurre l’impatto sul flusso automobilistico.