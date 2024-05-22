95047

AUTOSTRADE SICILIANE: NUOVE MODALITÀ DI RICARICA PER GLI APPARATI TELE PEDAGGIO DAL 1° GIUGNO 2024

22 maggio 2024 17:20
AutostradeSiciliane annuncia che, a partire dal 1° giugno 2024, non sarà più possibile effettuare la ricarica degli apparati di Telepedaggio presso i Punti Blu (Centri di Servizio) del Consorzio Autostrade Siciliane. Questa modifica rientra nel piano di progressiva eliminazione dei suddetti punti di servizio.

Gli utenti, tuttavia, potranno continuare a ricaricare il proprio dispositivo tramite il sito internet di Telepass utilizzando una carta di credito. Inoltre, le ricariche saranno disponibili presso i punti di ricarica autorizzati, come bar, tabaccherie e stazioni di servizio.

Questa iniziativa mira a semplificare e modernizzare il processo di ricarica, facilitando l'accesso ai servizi tramite piattaforme digitali e punti di vendita convenzionati, offrendo così maggiore comodità agli utenti.

