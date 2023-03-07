AUTOSTRADE SICILIANE SOSPENDE I CONCORSI PER TRENTA GIORNI, CANDIDATI CON RAPPORTI DI PARENTELA CON DIPENDENTI IN SERVIZIO

Il Presidente di Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, ha sospeso per trenta giorni le procedure concorsuali in fase di espletamento, avviate fra il 2021 ed il 2022. Risultano infatti, fra i vincitori...

