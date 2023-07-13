AUTOVELOX SICILIA ECCO DOVE SI TROVANO NELLE AUTOSTRADE E NELLE STRADE STATALI FINO AL 16 LUGLIO 2023

Autovelox, telelaser e trumcam installati su diverse strade statali e autostrade della Sicilia. A pubblicare l’elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità nell’Isola fino a domenica prossima, 1...

Autovelox, telelaser e trumcam installati su diverse strade statali e autostrade della Sicilia. A pubblicare l’elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità nell’Isola fino a domenica prossima, 16 luglio, è stata la polizia di Stato sul proprio sito online. L’obiettivo è quello di fare prevenzione e monitorare i comportamenti dei guidatori presso le strade a scorrimento veloce presenti sull’Isola.

Interessate in particolar modo la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania.

ECCO L'ELENCO

13/07/2023

Autostrada A /29 Palermo- Mazara del Vallo TP

A /A19 EN

Strada Statale SS /114 SR

SS /121 PA

14/07/2023

Autostrada A /18 Messina-Palermo ME

A /19 Palermo-Catania PA

A /20 Messina-Catania ME

A /29 Palermo- Mazara del Vallo TP

A /29 Palermo- Mazara del Vallo PA

15/07/2023

Autostrada A /29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale SS /115 Sud Occidentale Sicula AG

16/07/2023

Autostrada A /18 Messina-Palermo ME

Autostrada A /29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale SS /626 CL

SS /640 di Porto Empedocle AG

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam.