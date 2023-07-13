AUTOVELOX SICILIA ECCO DOVE SI TROVANO NELLE AUTOSTRADE E NELLE STRADE STATALI FINO AL 16 LUGLIO 2023
Autovelox, telelaser e trumcam installati su diverse strade statali e autostrade della Sicilia. A pubblicare l’elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità nell’Isola fino a domenica prossima, 16 luglio, è stata la polizia di Stato sul proprio sito online. L’obiettivo è quello di fare prevenzione e monitorare i comportamenti dei guidatori presso le strade a scorrimento veloce presenti sull’Isola.
Interessate in particolar modo la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania.
ECCO L'ELENCO
13/07/2023
Autostrada A /29 Palermo- Mazara del Vallo TP
A /A19 EN
Strada Statale SS /114 SR
SS /121 PA
14/07/2023
Autostrada A /18 Messina-Palermo ME
A /19 Palermo-Catania PA
A /20 Messina-Catania ME
A /29 Palermo- Mazara del Vallo TP
A /29 Palermo- Mazara del Vallo PA
15/07/2023
Autostrada A /29 Palermo- Mazara del Vallo TP
Strada Statale SS /115 Sud Occidentale Sicula AG
16/07/2023
Autostrada A /18 Messina-Palermo ME
Autostrada A /29 Palermo- Mazara del Vallo TP
Strada Statale SS /626 CL
SS /640 di Porto Empedocle AG
La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:
Autovelox 104/C
Autovelox 105
Autovelox 106
Telelaser
Telelaser Trucam.