AUTOVELOX SS121 A MISTERBIANCO. LE MULTE SI POSSONO PAGARE CON PAGOPA E LE FOTO POSSONO ESSERE VISIONATE VIA WEB

27 agosto 2022 08:27
Il Comando di Polizia locale rende noto che tutti i verbali di infrazione al Codice della strada possono essere pagati anche col sistema PagoPa collegandosi al Sito del Comune di Misterbianco, www.comune.misterbianco.ct.it, cliccando su Servizi on Line- Servizi al cittadino – Pagopa pagamenti spontanei- Infrazioni al cds

Si rende altresì noto che è possibile visionare il rilievo fotografico del veicolo oggetto di sanzione per eccesso di velocità, ai sensi dell’art. 142 cds,collegandosi al seguente link: https://web.pasri.it/multeweb/misterbianco/

Inserita la targa, la data dell’infrazione e il numero del fotogramma (dati prelevabili dal verbale) è possibile visionare, scaricare e stampare il documento, senza necessità di recarsi al Comando di Polizia Locale o di richiederlo via pec.

Per tutte le comunicazioni relative ai verbali occorre inviare una pec all’indirizzo: [email protected]

