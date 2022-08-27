AUTOVELOX SS121 A MISTERBIANCO. LE MULTE SI POSSONO PAGARE CON PAGOPA E LE FOTO POSSONO ESSERE VISIONATE VIA WEB

Il Comando di Polizia locale rende noto che tutti i verbali di infrazione al Codice della strada possono essere pagati anche col sistema PagoPa collegandosi al Sito del Comune di Misterbianco, www.com...

Il Comando di Polizia locale rende noto che tutti i verbali di infrazione al Codice della strada possono essere pagati anche col sistema PagoPa collegandosi al Sito del Comune di Misterbianco, www.comune.misterbianco.ct.it, cliccando su Servizi on Line- Servizi al cittadino – Pagopa pagamenti spontanei- Infrazioni al cds

Si rende altresì noto che è possibile visionare il rilievo fotografico del veicolo oggetto di sanzione per eccesso di velocità, ai sensi dell’art. 142 cds,collegandosi al seguente link: https://web.pasri.it/multeweb/misterbianco/

Inserita la targa, la data dell’infrazione e il numero del fotogramma (dati prelevabili dal verbale) è possibile visionare, scaricare e stampare il documento, senza necessità di recarsi al Comando di Polizia Locale o di richiederlo via pec.

Per tutte le comunicazioni relative ai verbali occorre inviare una pec all’indirizzo: [email protected]