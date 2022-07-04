AUTOVELOX SS121 MISTERBINACO DATE ED ORARI DEI CONTROLLI NEL MESE DI LUGLIO
Sarà attivo fino al 13 settembre, l’autovelox posto sulla 121, in territorio di Misterbianco. Con la nuova delibera della Polizia Locale, è chiaramente specificato che l’autovelox sarà attivato solo per qualche ora al giorno, grazia ad un codice in possesso della Polizia Locale, e nelle ore di maggior traffico.
Poi, a settembre, si vedrà se cambiare le modalità di controllo o le fasce orarie. Lo stesso comando di Polizia Locale, ha allegato alla delibera il prospetto orario di accensione con il nuovo calendario.
Ricordiamo che i due autovelox sono posti nella salita di Misterbianco, nel tratto di competenza comunale, sono attivi in entrambi le direzioni e il limite consentito è di 70 Kmh.
