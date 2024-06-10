AUTOVELOX SULLA SS 284 PRESSO CONTRADA SCALILLI: ENTRATA IN FUNZIONE NELLE PROSSIME SETTIMANE

Nel tentativo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti, è stato recentemente reinstallato un autovelox sulla Strada Statale 284, in prossimità di Contrada Scalilli nel terr...

Nel tentativo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti, è stato recentemente reinstallato un autovelox sulla Strada Statale 284, in prossimità di Contrada Scalilli nel territorio di Paternò.

Le autorità locali hanno confermato che l'autovelox entrerà in funzione nelle prossime settimane e dovrebbe avere il limite di velocità di 90 km/h.

Questo dispositivo è stato posizionato in un punto strategico della SS 284, una strada che ha visto un aumento significativo del traffico e, purtroppo, anche degli incidenti negli ultimi anni.

L'installazione dell'autovelox fa parte di un piano più ampio volto a monitorare e controllare la velocità dei veicoli, garantendo così una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Gli automobilisti che supereranno il limite di velocità verranno sanzionati secondo quanto previsto dal Codice della Strada. Con l'entrata in funzione dell'autovelox nelle prossime settimane, ci si aspetta una diminuzione delle infrazioni legate all'eccesso di velocità e, di conseguenza, un calo degli incidenti.