AUTOVELOX SULLA SS121. ECCO IL CALENDARIO, TUTTI GLI ORARI E I GIORNI PER EVITARE MULTE SALATISSIME
Dopo un primo periodo sperimentale dal mese di giugno è nuovamente attivo il servizio di controllo della velocità dei due autovelox in postazione fissa su palo, sulla via Aldo Moro ex S.S. 121, nei due sensi di marcia.
Fino al prossimo 13 settembre il servizio sarà in funzione con attivazione manuale tramite portale dedicato e credenziali di accesso in uso al personale di Polizia locale in determinate fasce orarie, per una sola ora al giorno, negli orari di maggiore afflusso che comunque cambieranno giornalmente secondo un calendario predisposto ed allegato alla delibera Giunta pubblicata all’albo pretorio del Comune.
L’Amministrazione comunale ha varato un programma di attivazione del dispositivo di autovelox per tutto il periodo estivo che comunque è subordinato alla presenza in servizio del personale addetto del corpo di Polizia Municipale.
Essendo l’arteria ad alto flusso veicolare, l’Amministrazione comunale ed il Comando di Polizia Municipale raccomandano la massima cautela agli automobilisti in transito.
ECCO IL CALENDARIO