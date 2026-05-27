Oggi autovelox sulla SS121 Catanese: il calendario completo della Polizia Stradale

Controlli della Polizia Stradale previsti mercoledì 27 maggio nel tratto catanese della SS121 Attenzione ai limiti di velocità: verifiche anche sulle principali arterie siciliane

Nuova settimana di controlli sulle strade siciliane. La Polizia Stradale ha pubblicato il calendario ufficiale degli autovelox e dei dispositivi di rilevamento della velocità che saranno attivi da lunedì 25 maggio a domenica 31 maggio 2026 lungo autostrade e strade statali dell’Isola.

Particolare attenzione anche nel nostro comprensorio, dove i controlli interesseranno la Strada Statale 121 nella giornata di mercoledì 27 maggio. Una delle arterie più trafficate del territorio, utilizzata quotidianamente da migliaia di automobilisti tra Paternò, Belpasso, Misterbianco e Catania.

Nel corso della settimana saranno monitorate anche la Strada Statale 417, l’Autostrada A19 Palermo-Catania, la Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo e l’Autostrada A20 Messina-Palermo, oltre ad altre importanti arterie dell’isola.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale, i controlli saranno effettuati per contrastare l’eccesso di velocità e aumentare la sicurezza stradale, soprattutto nei tratti maggiormente interessati dal traffico veicolare.

Ecco alcuni dei principali controlli previsti durante la settimana:

Lunedì 25 maggio: A20 Messina-Palermo, SS189 e SS417

Martedì 26 maggio: A19 Palermo-Catania, SS189 e SS626

Mercoledì 27 maggio: autovelox sulla SS121 Catanese

Giovedì 28 maggio: verifiche su A19, A29, SS417 e altre arterie siciliane

Venerdì 29 maggio: controlli intensificati su A19, A29 e A20

Sabato 30 maggio: autovelox ancora sulla A19 Palermo-Catania

Domenica 31 maggio: verifiche su SS626 e SS640 di Porto Empedocle.

Gli automobilisti sono invitati a rispettare i limiti di velocità e a mantenere comportamenti prudenti alla guida, soprattutto nei tratti maggiormente trafficati del Catanese.