AUTOVELOX SULLE STRADE STATALI E AUTOSTRADE DELLA SICILIA: PREVENZIONE E MONITORAGGIO NELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 GIUGNO 2024

10 giugno 2024 16:17
News
La sicurezza stradale è una priorità fondamentale per le autorità, e in Sicilia, la Polizia di Stato ha intensificato le operazioni di controllo sulle strade statali e autostrade dell'isola.

Dal 10 al 16 giugno 2024, verranno attivate diverse postazioni di autovelox in vari punti strategici, con l'obiettivo di prevenire incidenti e monitorare il comportamento degli automobilisti.

Elenco delle postazioni autovelox

Il sito ufficiale della Polizia di Stato ha pubblicato l'elenco completo delle postazioni degli autovelox attivi durante la settimana in questione

sicilia_418a07

