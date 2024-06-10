AUTOVELOX SULLE STRADE STATALI E AUTOSTRADE DELLA SICILIA: PREVENZIONE E MONITORAGGIO NELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 GIUGNO 2024
La sicurezza stradale è una priorità fondamentale per le autorità, e in Sicilia, la Polizia di Stato ha intensificato le operazioni di controllo sulle strade statali e autostrade dell'isola.
Dal 10 al 16 giugno 2024, verranno attivate diverse postazioni di autovelox in vari punti strategici, con l'obiettivo di prevenire incidenti e monitorare il comportamento degli automobilisti.
Elenco delle postazioni autovelox
Il sito ufficiale della Polizia di Stato ha pubblicato l'elenco completo delle postazioni degli autovelox attivi durante la settimana in questione