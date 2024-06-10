AUTOVELOX SULLE STRADE STATALI E AUTOSTRADE DELLA SICILIA: PREVENZIONE E MONITORAGGIO NELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 GIUGNO 2024

La sicurezza stradale è una priorità fondamentale per le autorità, e in Sicilia, la Polizia di Stato ha intensificato le operazioni di controllo sulle strade statali e autostrade dell'isola. Dal 10 al...

A cura di Redazione 10 giugno 2024 16:17

Condividi