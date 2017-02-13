“Avanti semplicemente”, il Sindaco Mangano si ricandida
video dell'incontro
A cura di Redazione
13 febbraio 2017 08:24
Venerdì pomeriggio nel salone conferenze della Biblioteca G.B. Nicolosi di Paternò – il sindaco in carica, Mauro Mangano, ha ufficializzato la sua ricandidatura alle prossime elezioni amministrative, aprendo la campagna elettorale.
Nel tavolo dei relatori oltre il primo cittadino, anche gli Assessori alla Cultura Valentina Campisano ed ai Servizi Sociali Salvatore Galatà e Nerina Palazzolo presidente del comitato “Mamme in comune”.