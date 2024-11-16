AVANZA IL PROGETTO PER LA SS 284: NUOVI ESPROPRI PREVISTI A PATERNÒ

Questione di giorni, e si farà un altro passo avanti per il raddoppio della Ss 284 nel tratto compreso tra Paternò ed Adrano. Infatti, lo scorso 29 ottobre è stata pubblicato “l’Avviso di avvio del pr...

Questione di giorni, e si farà un altro passo avanti per il raddoppio della Ss 284 nel tratto compreso tra Paternò ed Adrano. Infatti, lo scorso 29 ottobre è stata pubblicato “l’Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto esecutivo e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera”.

Questo, insieme alla delibera del Consiglio Comunale di Paternò, che nella seduta Consiliare del 14-10-2024 ha approvato il progetto in variante al Piano Regolatore Generale, inserendo delle aree non previste nella prima stesura del progetto e che ora sono sottoposte ad espropri entro i quali si può presentare ricorso entro il 28 novembre.

Questa procedura apre una necessaria procedura per completare l’iter burocratico per avviare i lavori già finanziati per il tratto da Paternò a Scalilli. In questo tratto saranno realizzate due corsie aggiuntive in entrambi i sensi di marcia, per poi proseguire, negli anni, fino ad Adrano.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e per 30 (trenta) giorni naturali consecutivi – a pena di decadenza – gli eventuali portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, potranno far pervenire, all’attenzione del suindicato Responsabile del Procedimento, le proprie osservazioni (idonee memorie scritte e documenti) che saranno valutate qualora pertinenti all’oggetto del procedimento e conformi alla normativa dettata dal D.P.R. n. 327/2001. Per leggere l’avviso completo

Scarica documento allegato CLICCA QUI

Le osservazioni e la relativa documentazione potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. o, in alternativa, tramite posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti recapiti: