AVELLINO. BUS NON ATTREZZATO PER DISABILI, CLASSE RINUNCIA ALLA GITA

Il bus non è attrezzato per ospitare persone con disabilità e tutta la classe rinuncia alla gita a Barcellona in programma prima di sostenere l'esame di maturità.I protagonisti della vicenda sono i ra...

Il bus non è attrezzato per ospitare persone con disabilità e tutta la classe rinuncia alla gita a Barcellona in programma prima di sostenere l'esame di maturità.

I protagonisti della vicenda sono i ragazzi che frequentano l'ultimo anno del Liceo linguistico di Frigento, in provincia di Avellino, che a pochi giorni dalla partenza si sono stretti intorno al loro compagno, costretto alla carrozzella per una grave disabilità, dopo che la compagnia di viaggio aveva comunicato all'istituto di non avere pedane e cabine per consentire il trasporto dello studente.

Immediata la decisione: "Senza di lui, non partiamo". Una presa di posizione condivisa da tutti gli altri studenti della sede di Frigento e di quella capofila di Grottaminarda.

Il preside, Attilio Lieto, è naturalmente schierato con loro: "Sono fiero dei miei ragazzi: ci metteremo subito al lavoro per riorganizzare la gita. Che, naturalmente, faremo tutti insieme".