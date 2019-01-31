AVELLINO: LA FAMIGLIA LO CREDE MORTO MA LUI SI RISVEGLIA, SI GRIDA AL MIRACOLO

Avevano pensato tutti che fosse morto, invece lui improvvisamente si risveglia.E' accaduto a Montecalvo Irpino, piccolo comune dell’Irpinia, dove ora si grida al miracolo. Mario Lo Conte, 74 anni, pen...

E' accaduto a Montecalvo Irpino, piccolo comune dell’Irpinia, dove ora si grida al miracolo. Mario Lo Conte, 74 anni, pensionato, protagonista della storia, è ora ricoverato nell'ospedale di San Giovanni Rotondo.

E dal letto del nosocomio dedicato al San Pio che l’anziano racconta quanto accaduto. "Padre Pio mi ha fatto la grazia" , ha detto.

La storia è andata così: il 74enne nei giorni scorsi era stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Ariano Irpino dopo un improvviso malore. Il ricovero, poi il ritorno a casa, perché per i medici non c’era più nulla da fare. Ritenuto morto, non restava che organizzare i funerali. Fu contattato anche il prete.

Ma all'improvviso, questo gli è stato raccontato poi dai familiari, si è rialzato. "E’ stata la fede ad avermi salvato". Tantissime le attestazioni di affetto da parte di amici e parenti, il telefono di Mario squilla ripetutamente ed è un sollievo per tutti sentire ancora la sua voce.