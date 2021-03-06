AVEVA ALLESTITO UNA SERRA PER USO “PERSONALE”: ARRESTATO SPACCIATORE AD ACI CASTELLO

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato un 39enne del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’attività info investigativa dei militari avev...

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato un 39enne del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività info investigativa dei militari aveva indirizzato la loro attenzione sull’uomo che, da più parti, veniva indicato come rifornitore di sostanze stupefacenti degli acquirenti del comprensorio castellese stante l’andirivieni di giovani che, in più occasioni, essi stessi avevano notato nei pressi della sua abitazione di via Teocrito.

Quindi, per evitare che si disfacesse della droga al loro arrivo, lo hanno fermato per strada comunicandogli la necessità di fare una perquisizione all’interno della sua abitazione, attività questa alla quale ha cercato banalmente di sottrarsi asserendo di non essere in possesso delle relative chiavi che, però, i militari hanno trovato all’interno della sua Smart.

I militari pertanto, entrati all’interno dell’abitazione, hanno riscontrato che l’uomo aveva messo a frutto la sua passione per una particolare coltura: la cannabis indica.

Aveva infatti creato una serra indoor sfruttando una struttura con pareti in tessuto plastico, munita dei necessari impianti di ventilazione e riscaldamento a lampada alogena, al cui interno hanno trovato piccole piantine già invasate.

Poco più distante si trovavano i vari fertilizzanti ed un contenitore di cartone con le infiorescenze già poste in essiccazione per un peso complessivo di 100 grammi di marijuana, nonché tre bilancini di precisione ed il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi.

L’uomo tra l’altro, in un estremo tentativo di minimizzare l’accaduto per alleviare le proprie responsabilità penali, ha confidato ai militari, che quanto rinvenuto era esclusivamente per un uso personale.

Il giudice ha poi convalidato l’arresto dell’uomo, disponendo altresì per quest’ultimo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.