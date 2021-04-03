AVEVA RAPINATO 2 TABACCHERIE A BELPASSO, CONDANNATO
I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato il 23enne Stefano AMORE del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.
Il giovane, condannato dai giudici per rapina aggravata in concorso, reato commesso a Belpasso il 6 e l’11 novembre 2018 ai danni di due rivendite di tabacchi, dovrà scontare un residuo pena equivalente ad anni 2, mesi 8 e giorni 19 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.