AVEVANO RUBATO UN’AUTO A PATERNÒ, PRESI DAI CARABINIERI A MISTERBIANCO

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza due pregiudicati paternesi di 26 e 43 anni, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.

I due personaggi sono stati notati e bloccati dai militari di pattuglia, mentre in via Madonna degli Ammalati armeggiavano all’interno di una Toyota Yaris che era stata in precedenza rubata in via Arno a Paternò.

Posti in sicurezza i ladri, i carabinieri hanno altresì perquisito una Fiat Panda, utilizzata quale macchina “pulita” di supporto, rinvenendovi all’interno numerosi arnesi da scasso verosimilmente impiegati per perpetrare il furto.

L’autovettura rubata è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.