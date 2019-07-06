AVOLA, 21 ENNE TRAVOLTA DA UN’AUTO MENTRE CAMMINA PER STRADA, FERMATO UN 19ENNE

Roberta Racioppo, 21 anni, è morta stanotte intorno alle 2.30 investita da un auto.L'incidente è avvenuto in contrada Zuccara, ad Avola, nel Siracusano.Il diciannovenne che era alla guida dell'auto, u...

