AVOLA, TROVATO SENZA VITA IL 35ENNE CHE SI ERA TUFFATO IN MARE PER SALVARE DUE RAGAZZINI

È stato ritrovato il corpo senza vita del 35enne di Floridia, Vito Bugliarello, che risultava disperso in mare, tra Siracusa ed Avola. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Siracusa a rint...

È stato ritrovato il corpo senza vita del 35enne di Floridia, Vito Bugliarello, che risultava disperso in mare, tra Siracusa ed Avola. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Siracusa a rintracciare il cadavere.

Il corpo non era molto distante dall’area, in zona Marchesa di Cassibile, nella quale era stato visto l’ultima volta, quando era finito in mare nel tentativo di salvare due giovani che ieri pomeriggio erano finiti in acqua.

Secondo i testimoni, l’uomo, dopo aver visto i due ragazzini finire in mare mentre scattavano una foto, avrebbe legato due teli, formando una corda, per poi lanciarli verso i ragazzini: uno di loro sarebbe riuscito a mettersi in salvo, aiutando anche il compagno.

Il 35enne, però, sarebbe scivolato in acqua. Si ipotizza che possa essersi procurato delle ferite serie che gli avrebbero impedito di nuotare, in effetti poco dopo si è allontanato dalla costa, facendo perdere le sue tracce.

Le ricerche sono andate avanti senza sosta, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Siracusa, che ha inviato le proprie motovedette per cercare la vittima. Al lavoro anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, attrezzati anche con uno scooter d’acqua.

La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.