"AVRAI UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO", PAPÀ DI MISTERBIANCO TROVA LAVORO GRAZIE A "C'È POSTA PER TE

La storia di Andrea, 22 anni di Misterbianco, della moglie Alessandra e dei loro due figli ieri durante la trasmissione di Maria De Filippi "C'è posta per te" ha davvero commosso tutti.

Nonostante la giovane età Andrea è già padre di due figli: Jasmine, 4 anni, e Dylan, 4 mesi. La sua compagna si chiama Alessandra e ha 21 anni. Il ragazzo è disperato per non essere riuscito a dare alla sua famiglia una casa in affitto e ai suoi figli il necessario per vivere. Faceva il venditore ambulante di panini su un camioncino, ma ha perso il lavoro due settimane prima della registrazione della puntata. “Quando l’ho conosciuto ancora lavorava e guadagnava 150 euro a settimana”, ha subito precisato Maria De Filippi.

La conduttrice ha poi raccontato la sua storia: “A 17 anni, appena ha saputo che sarebbe diventato padre, ha lasciato gli studi. Ha fatto tutto quello che poteva fare: il giardiniere, il lavapiatti, il magazziniere, il fruttivendolo, l’imbianchino, il manovale. Nonostante questo vive in una situazione molto difficile. Per Andrea e per la sua famiglia il Natale è un giorno qualsiasi, si va a Messa e poi si torna a casa. Per sua figlia, però, è riuscito a comprare in un discount una copia di Ciccio Bello. Si domanda come sia possibile che Alessandra lo ami quando lui non le dà mai niente. Ha un’auto vecchia del 1997 che gli ha regalato un signore anziano e ha pagato soltanto il passaggio di proprietà spendendo solo 50 euro. Spesso abbraccia la sua compagna e le dice di sentirsi un fallito come compagno e come padre. Lei gli dice che non è vero e che lui tutto ciò che lei vuole glielo dà, perché lei vuole soltanto lui “.

Andrea ha voluto ringraziare Alessandra facendole conoscere il suo idolo: Claudio Amendola.

Dopo l’ingresso in studio di Alessandra, Andrea ha preso la parola tenendo tra le mani la cassetta dei risparmi vuota. “Tutti i giorni mi sento un fallito come padre e come marito – ha detto in lacrime – Tutti i giorni lotto per riempire questa cassetta e tutte le volte che la apro ho solo una delusione. Non ci sono neanche i soldi per comprare il latte a Jasmine o un pacco di pannolini per Dylan. Vorrei che questa cassetta si riempisse dei tuoi sorrisi, quelli che mi dai ogni giorno”.

Andrea ha raccontato di quando è riuscito a dare ad Alessandra e ai suoi bambini una casa in affitto da 350 euro al mese che sono però riusciti a tenere solo per 5 mesi. “Alla seconda casa che desideravamo prendere abbiamo dovuto rinunciare perché sei rimasta incinta per la seconda volta e non ci stavamo già con le spese – ha proseguito – Poi quando è nato il nostro bambino le spese si sono moltiplicate. Non riuscivo più a pagare l’affitto di 230 euro al mese e ancora una volta ti ho costretta a impacchettare la nostra famiglia e a tornare a casa dei miei genitori. Un altro fallimento, un’altra sensazione di sconfitta, un nuovo tracollo. Mi hai consolato come sempre dicendo che mi ami e che non è colpa mia se il lavoro non gira. Grazie che non mi lasci, grazie che non mi compatisci e soprattutto grazie che esisti”.

Claudio Amendola ha fatto la sua apparizione e visibilmente commosso ha stretto Alessandra in un tenero abbraccio. “Devo smettere di piangere – ha detto – Ho capito che siete due bellissime persone. L’esempio che dà Andrea dovrebbe valere per tutti i ragazzi italiani, dovrebbero mettersi in fila e stringergli la mano. Specialmente quelli che si lamentano e dicono che il lavoro non c’è. Il lavoro non c’è, è vero, ma il lavoro bisogna pure cercarlo e darsi tanto da fare. E tutte le ragazze italiane dovrebbero prendere esempio da te, imparare cosa vuol dire essere una mamma pur essendo così giovane. Alla tua età avere la capacità di portare avanti questa famiglia con tutto quello che c’è alle spalle vuol dire che sei veramente una gran donna. Siete un esempio per questo paese. La nostra generazione ha la colpa di avergli lasciato questo paese e queste situazioni”.

L’attore ha fatto alcuni doni ai bambini della coppia siciliana e ha riempito la loro cassettina di metallo con un regalo consistente.

Ma la vera sorpresa è arrivata dopo. Amendola ha presentato ad Andrea Carmelo Stivala. “Ho un’azienda di vigilanza dalle tue parti e devo dire che i tuoi valori rispecchiano i miei tra cui quello della famiglia – ha spiegato l’imprenditore Anche io da piccolo non avevo i biscottini però siamo stati bravi.

I miei genitori hanno creato un’azienda importante, la Mondialpol Italia, che si è evoluta nel tempo e io e mia sorella ne abbiamo preso le redini e adesso anche mia moglie e mia figlia.

Abbiamo circa 100 dipendenti. Ho fatto delle verifiche e so che sei un bravo ragazzo. Voglio farti lavorare da subito e offrirti un contratto a tempo indeterminato”.