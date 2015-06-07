"Avvertimento" a piccolo imprenditore

A fuoco la sua auto che era parcheggiata in via De Luca Giulia

95047.it I balordi agiscono di notte approfittando dell'oscurità. Non è la prima volta, e probabilmente non sarà purtroppo l'ultima, ma il ferreo servizio di pattugliamento operato dai carabinieri di piazza della Regione ha posto un freno ad atti del genere. Tuttavia, la notte scorsa (attorno all'1.30) in via De Luca Giulia un'auto, si tratta di una Opel Astra, è stata cosparsa di liquido infiammabile (quasi certamente della benzina) e poi data alla fiamme. Ad essere in buona parte distrutta la parte anteriore e il tetto della vettura. Sul posto, oltre ai militari, si sono portati anche i vigili del fuoco che hanno sedato le fiamme prima che si propagassero ulteriormente.

Pochi dubbi sulla natura dell'incendio, chiaramente di matrice doloso: proprio di fianco all'auto sono state rinvenute, infatti, un paio di bottiglie che emanavano chiaramente odore di liquido infiammabile. I carabinieri hanno aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti. Non si escludono sviluppi nelle prossime ore.