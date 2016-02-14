Avvicina la ex per strada e la minaccia: arrestato dai carabinieri

Dal settembre dello scorso anno, un provvedimento del Tribunale aveva disposto che il 25enne non si avvicinasse alla ragazza

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato, in flagranza di reato, un pregiudicato di 25 anni paternese accusato di atti persecutori. E’ stata la stessa vittima - una ragazza di 23 anni (anch'ella di Paternò) - a chiedere aiuto al 112 in quanto l’ex convivente, già destinatario di un provvedimento che gli proibiva di avvicinarla – reso esecutivo dal settembre del 2015 – la stava minacciando per strada.

Sul posto, è giunta una pattuglia del Nucleo Operativo che appena giunta ha avrebbe sorpreso il giovane mentre discuteva animatamente con l’ex compagna al fine di impedirle di denunciarlo nuovamente ai carabinieri.

Il 25enne è stato fermato e, dopo le formalità di rito, associato al carcere di Catania Piazza Lanza.