AVVISO AERONAUTICA MILITARE: PRECIPITAZIONI INTENSE E TEMPORALI SULLA SICILIA PER LE PROSSIME 36 ORE

Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ha pubblicato alle ore 13 di oggi, 01 febbraio 2025, un nuovo avviso per "fenomeni intensi" che interesseranno diverse regioni italiane.Secondo quan...

Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ha pubblicato alle ore 13 di oggi, 01 febbraio 2025, un nuovo avviso per "fenomeni intensi" che interesseranno diverse regioni italiane.

Secondo quanto riportato nell'avviso, dalla serata di oggi, sabato 01 febbraio 2025, e per le successive 36 ore, si prevedono precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, su Sicilia e Sardegna. I fenomeni sono destinati ad estendersi, a partire dalle prime ore di domani, domenica 02 febbraio 2025, anche a Calabria, Campania, Basilicata e Puglia.

Durante il verificarsi di questi fenomeni, si prevede anche una frequente fulminazione e forti raffiche di vento. Le autorità raccomandano pertanto la massima attenzione, specialmente nelle zone più esposte agli effetti di questi eventi meteo avversi.

L'Aeronautica Militare continuerà a monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti in caso di evoluzioni significative.