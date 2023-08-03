95047

AVVISO DEL COMUNE DI PATERNO' PER I BENEFICIARI DELLA CARTA SOLIDALE, CONTATTARE URGENTEMENTE GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI

È stato pubblicato sul sito on line dell'Ente nella sezione notizie la seguente comunicazione destinata ai percettori della carta solidale: L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Paternò, sta pro...

03 agosto 2023 09:46
È stato pubblicato sul sito on line dell’Ente nella sezione notizie la seguente comunicazione destinata ai percettori della carta solidale:

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Paternò, sta procedendo a contattare tutti i beneficiari della carta solidale facenti parte dell’elenco redatto dall’INPS in applicazione a dei criteri definiti da un Decreto Interministeriale.

Per informazioni in merito al possesso dei requisiti o per i beneficiari della carta solidale in elenco, si comunica di presentarsi o contattare telefonicamente gli uffici dei Servizi Sociali.

Inoltre coloro che hanno ritirato autonomamente la carta solidale di € 382,50 all’ufficio postale senza lettera del Comune, al fine di essere depennati dall’elenco INPS, sono pregati, urgentemente, di contattare gli uffici dei servizi Sociali

I numeri di telefono dei Servizi Sociali da utilizzare sono i seguenti:

095/7970219

095/7970371

095/7970392.

