AVVISO DEL COMUNE DI PATERNO' PER I BENEFICIARI DELLA CARTA SOLIDALE, CONTATTARE URGENTEMENTE GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI
È stato pubblicato sul sito on line dell’Ente nella sezione notizie la seguente comunicazione destinata ai percettori della carta solidale:
L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Paternò, sta procedendo a contattare tutti i beneficiari della carta solidale facenti parte dell’elenco redatto dall’INPS in applicazione a dei criteri definiti da un Decreto Interministeriale.
Per informazioni in merito al possesso dei requisiti o per i beneficiari della carta solidale in elenco, si comunica di presentarsi o contattare telefonicamente gli uffici dei Servizi Sociali.
Inoltre coloro che hanno ritirato autonomamente la carta solidale di € 382,50 all’ufficio postale senza lettera del Comune, al fine di essere depennati dall’elenco INPS, sono pregati, urgentemente, di contattare gli uffici dei servizi Sociali
I numeri di telefono dei Servizi Sociali da utilizzare sono i seguenti:
095/7970219
095/7970371
095/7970392.