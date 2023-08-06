AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: “CICLONE PETAR, PERSISTONO PER LE PROSSIME 18 ORE VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLA SICILIA”
A cura di Redazione
06 agosto 2023 16:13
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 07 Agosto 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PERSISTONO PER LE PROSSIME 12/18 ORE: -
VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU SICILIA E CALABRIA E FINO A BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MARE DI SARDEGNA.
C.N.M.C.A.