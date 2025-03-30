AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: IN ARRIVO 36 ORE DI PIOGGE INTENSE, FULMINI E FORTI VENTI SU CALABRIA E SICILIA
A cura di Redazione
30 marzo 2025 15:00
Allerta Meteo per precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale e per raffiche di vento fino a burrasca forte.
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 30 marzo 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale:
- DALLA SERATA DI OGGI, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE, VENTO FORTE SETTENTRIONALE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SUI RILIEVI ALPINI E NELLE VALLATE DI VALLE D' AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE E VENETO;
- - DALLA MATTINATA DI DOMANI, LUNEDI' 31 MARZO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE VENTO FORTE DA NORD NORD-EST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU ABRUZZO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE APPENNINICHE, MOLISE E CAMPANIA; MAREGGIATE LUNGO LE EVENTUALI COSTE ESPOSTE.
- SI PREVEDE INOLTRE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 18, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MAR DI SARDEGNA, IN ESTENSIONE NELLA MATTINATA DI DOMANI AL CANALE DI SARDEGNA.
- SI PREVEDONO INFINE, DALLA MATTINATA DI DOMANI, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:
- - PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA BASILICATA; -
- PER LE SUCCESSIVE 36 ORE SU CALABRIA E SICILIA. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.