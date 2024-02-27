AVVISO DELL'AERONAUTICA MILITARE: IN ARRIVO IL CICLONE "EMIL" SULLA SICILIA , DA DOMANI TEMPORALI INTENSI E FORTI VENTI
Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ha diramato un avviso per "fenomeni intensi". L'aggiornamento è stato pubblicato alle 13 di oggi, 27 febbraio 2024.
27 febbraio 2024 15:45
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle 13 di oggi, 27 febbraio 2024.
Ecco di seguito il testo integrale.
In considerazione della presenza del Ciclone Dorothea persistono nevicate diffuse e abbondanti:
per le prossime 18-21 ore sui rilievi piemontesi oltre 800/900 mt;
per le prossime 12 ore sui rilievi della Liguria occidentale oltre 1000 mt.
In considerazione della formazione del Ciclone Emil si prevede:
- dalle 00:00 UTC di domani, mercoledì 28 febbraio, e per le successive 15-18 ore temporali intensi sulla Sicilia;
- dalle prime ore di domani, mercoledì 28 febbraio, e per le successive 18 ore venti forti, da Sud-Est, con raffiche di burrasca sulla Sicilia, in estensione durante la mattina e per le successive 18-21 ore a Calabria e Basilicata;
- dalle 12:00 UTC di domani, mercoledì 28 febbraio, e per le successive 24 ore venti forti, dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca sulla Sardegna.
- Mareggiate lungo tutte le coste le coste esposte“.