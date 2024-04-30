95047

AVVISO METEO AERONAUTICA MILITARE: DALLA SERATA DI OGGI PREVISTE PRECIPITAZIONI INTENSE E FORTE VENTO SULLA SICILIA

30 aprile 2024 15:17
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle 13 di oggi, 30 aprile 2024.

Ecco di seguito il testo integrale.

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:

- DALLA SERATA DI OGGI, MARTEDI' 30 APRILE E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTROCCIDENTALE DELL'ISOLA;

- DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI' 1° MAGGIO, E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SULLA SARDEGNA. .

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

SI PREVEDE INOLTRE, NELLA GIORNATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE SULLA SICILIA E POSSIBILI MAREGGIANTE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

