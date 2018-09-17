AVVISO PROTEZIONE CIVILE 18 SETTEMBRE: ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA

Diramato l’avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico: attenzione alta che non deve destare esagerate preoccupazioni.Stando a quanto riportato nell’avviso, pe...

Diramato l’avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico: attenzione alta che non deve destare esagerate preoccupazioni.

Stando a quanto riportato nell’avviso, per la giornata di domani 18 settembre, sono previste precipitazioni «sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, dal pomeriggio-sera sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrale e nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolati rovesci o temporali, a prevalente evoluzione pomeridiana, sui restanti settori della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli».

Nevicate assenti. Per quanto riguarda visibilità, temperature, venti e mari, non si segnalano fenomeni significativi.

La validità dell’avviso diffuso è riferita fino alle ore 24.00 di domani.