AVVISO URGENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE SICILIA. METEO A CARATTERE ALLUVIONE ZONA EST DELLA SICILIA.

Come preannunciato la perturbazione sta entrando da qualche ora dal mar Jonio e la pioggia sta aumenta sul messinese (20-60mm), Etna e sugli Iblei. Prestare massima allerta e i sindaci raccomandino ala popolazione di restare a casa.

La situazione può peggiorare, termina l'avviso della protezione civile.

Norme di comportamento dei cittadini

SI RACCOMANDA ai cittadini di adottare le seguenti misure di auto-protezione (buone pratiche) al fine di evitare comportamenti che mettano a rischio le vite umane:

1- prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità e dai mezzi di comunicazione;

2- non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;

3- non sostare in aree soggette a esondazioni o allagamenti anche in ambito urbano;

4- non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;

5- non percorrere un passaggio a guado o un sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso, soprattutto se intenso, né a piedi né con un automezzo;

6- allontanarsi dai luoghi se si avvertono rumori sospetti riconducibili all’edificio (scricchiolii, tonfi) o se ci si accorge dell’apertura di lesioni nell’edificio;

7- allontanarsi dai luoghi se ci si accorge dell’apertura di fratture nel terreno o se si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente durante e dopo eventi piovosi particolarmente intensi o molto prolungati);

8- nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas, staccare l’elettricità e non dimenticare l’animale domestico, se presente;

9- non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta (sempre) o argillosa (durante e dopo un evento piovoso);

10- allontanarsi dalle spiagge, dalle coste, dai moli durante le mareggiate e in caso di allerta tsunami;

11- non sostare, non curiosare in aree dove si è verificata una frana o un’alluvione: possono esserci rischi residui e si ostacola l’operazione dei tecnici e dei soccorritori.

