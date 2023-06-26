AVVISTAMENTO DI UN CAPODOGLIO TRA CATANIA E SIRACUSA. FOTO E VIDEO
Un diportista Paternese, Giuseppe Orofino, è stato il fortunato protagonista di un'eccezionale ed emozionante incontro con un esemplare di Capodoglio poche miglia al largo della costa Siracusana ieri...
Un diportista Paternese, Giuseppe Orofino, è stato il fortunato protagonista di un'eccezionale ed emozionante incontro con un esemplare di Capodoglio poche miglia al largo della costa Siracusana ieri pomeriggio.
L'incontro con la balena, della lunghezza compresa tra i 12 e i 15 metri, è avvenuto durante una battuta di pesca amatoriale.
L'enorme capodoglio che si spostava abbastanza in superficie da permettere di cogliere le grandi dimensioni dell’esemplare, che ha regalato spettacolo anche con qualche getto d’acqua
Tra un'immersione e l'altra, il capodoglio risale alla superficie per respirare e lascia passare più o meno dagli otto ai dieci minuti prima di immergersi di nuovo.
Negli ultimi anni però al largo delle nostre coste ci sono stati diversi avvistamenti di questi esemplari di balene.
Due settimane fa, inoltre, il caso di un cucciolo di capodoglio che purtroppo si è spiaggiato sul lungomare di Catania.