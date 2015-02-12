Avvistamento Ufo sui cieli di Catania

La segnalazione del Centro Ufologico Mediterraneo

95047.it Il Centro Ufologico Mediterraneo o C.UFO.M. rende noto un avvistamento di un ufo della categoria sigariforme o cilindrica. L’oggetto venne fotografato da un aereo per la Sicilia ad una discreta quota. Esso, nella foto appare completamente nero e con un alone attorno. Si presenta obliquo e quindi probabilmente non era in posizione di volo di “crociera”. Le dimensioni stimate dovevano essere ragionevolmente grandi. Colpisce il dato per cui la sua sagoma praticamente color “buio pesto” contrasta molto accentuatamente con l’ambiente circostante fatto da cielo e mare azzurri oltrechè di costa e una montagna. Il caso è della prima metà di agosto del 2002 ma solo ora, da pochi mesi, sottoposto al C.UFO.M.Le analisi condotte dal C.UFO.M., dichiara il presidente Angelo Carannante, non sono riuscite, come spesso avviene per gli avvistamenti ufo, a determinare cosa fosse lo strano oggetto volante. Comunque un buon resoconto si può leggere sulla pagina web www.centroufologicomediterraneo.it da cui si può accedere anche a CUFOMTV di youtube dove è stato preparato un videotrailer illustrativo. In aiuto vi sono anche twitter e facebook con le pagine ufficiali del C.UFO.M. Inoltre molte informazioni sugli ufo files si possono leggere sul notiziario gratuito Cufom Magazine scaricabile gratuitamente dal suindicato sito. Del presente caso di Catania si parlerà anche al primo convegno ufo Città di Pomezia del 29 marzo 2015 Ipotesi convenzionali appaiono inadeguate alla spiegazione. Tra esse una macchia sul vetro o qualcosa appiccicato (ma non si spiegherebbe perché manca sull’altra foto data al C.UFO.M.), oppure un qualche riflesso di un interno dell’aereo. Per ora tuttavia la pista che porta ad un vero e proprio ufo è più che percorribile.