95047

AVVISTATO IERI SERA A PATERNÒ IL POSTINO DI ‘C’È POSTA PER TE

La troupe di "C'è posta per te" è in questi giorni in Sicilia, per girare alcune puntate della nuova edizione della famosa trasmissione di Canale 5.Con la divisa e il borsello, in sella alla bici, non...

A cura di Redazione Redazione
20 ottobre 2021 20:41
AVVISTATO IERI SERA A PATERNÒ IL POSTINO DI ‘C’È POSTA PER TE -
News
Condividi

La troupe di "C'è posta per te" è in questi giorni in Sicilia, per girare alcune puntate della nuova edizione della famosa trasmissione di Canale 5.

Con la divisa e il borsello, in sella alla bici, non poteva di certo passare inosservato per le vie della città:  Gianfranco Apicerni, uno dei postini del famoso programma di Canale 5 ‘C’è posta per te’, è stato avvistato a Paternò, ieri sera , 19 Ottobre 2021.

AVVISTATO IERI SERA A PATERNÒ IL POSTINO DI ‘C’È POSTA PER TE
AVVISTATO IERI SERA A PATERNÒ IL POSTINO DI ‘C’È POSTA PER TE

Scatti ‘rubati’ dai passanti lo ritraggono nella zona della nuova rotonda di Corso del Popolo a Paternò,  dove è stato notato insieme alla troupe della trasmissione.

Mistero fitto sui motivi della presenza a Paternò, chi è il misterioso destinataria/o dell'invito di Maria De Filippi?

In tanti in paese si interrogano da ieri ma per sapere la risposta bisognerà aspettare gennaio, quando è prevista la messa in onda della puntata.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047