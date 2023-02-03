AVVISTATO NELLO SPAZIO AEREO DEGLI STATI UNITI PALLONE SPIA CINESE, DALLA DIMENSIONE DI TRE AUTOBUS

Il Pentagono sta seguendo un pallone spia cinese che sorvola gli Stati Uniti, ma ha deciso di non abbatterlo per motivi di sicurezza. Funzionari della difesa hanno riferito che il pallone è stato osse...

Il Pentagono sta seguendo un pallone spia cinese che sorvola gli Stati Uniti, ma ha deciso di non abbatterlo per motivi di sicurezza. Funzionari della difesa hanno riferito che il pallone è stato osservato per un paio di giorni da quando è entrato nello spazio aereo degli Stati Uniti, volando ad alta quota. È stato monitorato con diversi metodi, inclusi aerei con equipaggio, e recentemente è stato seguito mentre attraversava il Montana, dove gli Stati Uniti hanno basi con missili nucleari. Per precauzione, ieri i voli in partenza dall'aeroporto di Billings Logan sono stati sospesi.

In una dichiarazione ufficiale, il Pentagono ha affermato che "il governo degli Stati Uniti ha rilevato e sta monitorando un pallone di sorveglianza ad alta quota che in questo momento si trova sopra gli Stati Uniti continentali. Il governo Usa, compreso il comando di Difesa aerospaziale del Nord-America, continua a seguirlo e monitorarlo da vicino. Il pallone sta attualmente viaggiando a un'altitudine ben al di sopra del traffico aereo commerciale e non rappresenta una minaccia militare o fisica per le persone a terra. Casi di questo tipo di attività in mongolfiera sono stati osservati in precedenza negli ultimi anni. Una volta rilevato il pallone, il governo degli Stati Uniti ha agito immediatamente per proteggersi dalla raccolta di informazioni sensibili".

Le autorità di difesa canadesi hanno chiarito che non vi era alcun pericolo pubblico, aggiungendo: "Le agenzie di intelligence canadesi stanno lavorando con i partner americani e continuano a prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare le informazioni sensibili del Canada dalle minacce dell'intelligence straniera".