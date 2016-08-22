Avvistato squalo 5 metri a Messina

E' arrivata alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Messina una segnalazione sulla presenza di un squalo, lungo approssimativamente 5 metri, nello specchio d'acqua antistante il rione di Pac...

QUESTO IL COMUNICATO DELLA CAPITANERIA DI PORTO:

Oggi 22 agosto è giunta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Messina, una segnalazione in merito alla presenza di uno squalo, lungo approssimativamente 5 metri, nello specchio acqueo antistante località Pace (ME). La Capitaneria di Porto di Messina ha diramato un comunicato stampa per invitare coloro che svolgono attività di balneazione, di prestare massima attenzione, evitando l’allontanamento eccessivo dalla spiaggia. La Guardia Costiera invita, inoltre, coloro i quali utilizzano tavole a vela, piccole imbarcazioni o chi esercita attività subacquea a porre in essere ogni possibile attenzione/precauzione. Ogni eventuale avvistamento deve essere prontamente comunicato alla Sala Operativa del Comandi di Messina al numero 090/344444 o tramite il numero blu della Guardia Costiera 1530. Della segnalazione sono stati informati lidi e stabilimenti balneari nonché le altre forze di Polizia .