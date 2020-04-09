AZIENDA DI PATERNÒ DONA AGRUMI AL BANCO ALIMENTARE

In considerazione degli impegni assunti dal Corpo Forestale di Catania per l’emergenza Covid-19, il 9 aprile 2020, mettendo a disposizione mezzi e personale, il Corpo Forestale Provinciale di Catania,...

In considerazione degli impegni assunti dal Corpo Forestale di Catania per l’emergenza Covid-19, il 9 aprile 2020, mettendo a disposizione mezzi e personale, il Corpo Forestale Provinciale di Catania, si è adoperato per prelevare due bancali di agrumi donati dall’azienda” Il Girasole Soc.Coop” di Paternò, e il carico è stato poi consegnato al banco alimentare di Belpasso; sarà quindi la stessa struttura Onlus a farsi carico di distribuire la merce ricevuta nelle provincie siciliane ed alle strutture caritative.

E’ intervenuto personale del distaccamento Forestale di Nicolosi e di Catania