AZZOLINA: “FINO A QUANDO NON CI SARÀ SICUREZZA NON SI TORNERÀ IN CLASSE, TUTTI GLI STUDENTI AMMESSI ALLA MATURITÀ CON UN'UNICA PROVA SE SCUOLE CHIUSE

Queste le sue parole: “Fino a quando non ci sarà sicurezza non si tornerà in classe. Orgoglioso e fiero di quello che sta facendo il personale scolastico. Tornare a scuola il 18 maggio? Se è un rischio no, ascolterò chi è più competente di me dal punto di vista scientifico. Sarei felicissima di riportare i miei studenti in classe, soltanto quando le condizioni lo permetteranno. Io ho il compito di tutelare i miei studenti e di garantire alle famiglie che fino a quando non ci sarà la sicurezza per tutto il personale scolastico e gli studenti di poter mettere piede in classe, non torneranno in classe”.

“Maturità? Ci sono due scenari, se si torna il 18 maggio ci sarà un esame con la commissione interna con il tema di italiano su base nazionale, mentre la seconda prova, invece, sarà decisa da ogni singolo istituto. Se non si torna a scuola ci sarà solo una prova orale”.

“Esame di terza media? Ci sono due scenari. Se non si torna a scuola gli studenti presenteranno un elaborato finale e saranno scrutinati dopo la presentazione di questo scritto”.