Badminton: “Le Racchette” a testa alta a Milano

Importante partecipazione in terra lombarda del circolo paternese scopritore di autentici talenti

95047.it Bella partecipazione del circolo di badminton “Le racchette” di Paternò che è stato impegnato in trasferta in questi giorni a Milano. Nutrito il gruppo di giocatori paternesi Under 13 Maschile del quale facevano parte Dario Fusto, Rosario Scelfo, Marcantonio Fiorito (quest’ultimo ha purtroppo dovuto dare forfait in extremis a causa di un infortunio) e Under 13 femminile con Sabrina Scelfo. E, ancora, a prendere parte tra gli Under 15 Maschile, Vincenzo Travagliante mentre in gara tra gli Under 17 Femminile, Barbara Pedalino mentre tra i Junior c’era Giulia Fiorito.

Nella tornate di belle prestazioni condotte a Milano, da segnalare il podio colto con i giovanissimi Rosario Scelfo e Dario Fusto nel Doppio Maschile. Ad accompagnare il team “Le Racchette” l’instancabile maestro Vincenzo Pappalardo.