Badminton, storica Serie A firmata Fiorito-Di Perna

Badminton, storica promozione in Serie A per il Paternò BC: impresa firmata dal duo Di Perna–Fiorito

Grande festa per il Paternò BC che conquista una storica promozione nella massima serie nazionale del badminton. Si sono appena conclusi i playoff e la squadra paternesse guidata dal duo Di Perna – Fiorito ha centrato uno straordinario traguardo conquistando l’accesso alla prossima Serie A.

Decisiva la netta vittoria del Paternò BC, che con un secco 5-0 contro il Genova BC si è garantito matematicamente la promozione nella massima categoria del badminton italiano per la stagione 2026/2027.

Un successo importante che conferma la continua crescita del movimento sportivo paternesse e del badminton siciliano, sempre più protagonista a livello nazionale.

Nelle finali nazionali, infatti, le Piume d’Argento di Belmonte Mezzagno si sono laureate campioni d’Italia a squadre conquistando lo scudetto, titolo che mancava in Sicilia dal 2013.

Il prossimo anno saranno addirittura quattro le squadre siciliane presenti nella massima serie: oltre alle Piume d’Argento e alle Saette di Misterbianco, approdano infatti in Serie A anche il BC Catania e il Paternò BC.

Per Paternò una giornata storica che premia il lavoro, la passione e i sacrifici di società, tecnici e atleti.