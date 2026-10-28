SPORT PATERNESE Badminton, tre bronzi ai Campionati Italiani di Milano per le Racchette Paternò

Grande soddisfazione per gli atleti delle Racchette Paternò, protagonisti ai Campionati Italiani giovanili. Tre medaglie di bronzo nonostante le difficoltà legate alla mancanza di impianti sportivi comunali.

PATERNÒ – Tre medaglie di bronzo e grandi soddisfazioni per le Racchette Paternò, protagoniste ai Campionati Italiani giovanili di Badminton, disputati dal 22 al 25 ottobre 2026 al PalaBadminton di Milano.

Un risultato importante per la società sportiva paternese, che continua a distinguersi a livello nazionale grazie all'impegno e al talento dei suoi giovani atleti, nonostante le difficoltà legate alla mancanza di strutture comunali per gli allenamenti.

Tra le protagoniste la giovanissima Corinne Vincenza Marzola, classe 2015, che in coppia con Adele Borrata del BC Paternò ha conquistato il terzo posto nel doppio femminile Under 15.

Grande prestazione anche per Barbara Virgillito, che ha ottenuto la medaglia di bronzo nel singolare femminile Under 17, fermandosi contro la testa di serie numero uno del torneo. La stessa Virgillito, in coppia con Alice Scelfo, ha conquistato un'altra medaglia di bronzo nel doppio femminile Under 17, completando così il tris di podi per le Racchette Paternò.

Da segnalare anche i risultati di Lorenzo Fiorito, impegnato nella categoria Under 13, che ha raggiunto i quarti di finale sia nel singolare maschile sia nel doppio maschile. Ai quarti di finale si è fermato anche Alessandro Saladdino, impegnato nel singolare maschile Under 15.

A rendere ancora più significativi questi risultati sono le difficoltà affrontate durante la preparazione delle gare, soprattutto per la mancanza di impianti sportivi comunali dove potersi allenare regolarmente.

Proprio per questo, il tecnico Vincenzo Pappalardo ha voluto rivolgere un doppio complimento ai suoi ragazzi, sottolineando l'impegno e i sacrifici che hanno permesso di raggiungere risultati così importanti.

Un plauso particolare a Corinne Vincenza Marzola, Alessandro Saladdino, Barbara Virgillito e Alice Scelfo, protagonisti della trasferta milanese con i colori delle Racchette Paternò.

Archiviati i Campionati Italiani, per le Racchette Paternò è già tempo di guardare ai prossimi impegni. Il prossimo appuntamento sarà a Palermo, in occasione dei Campionati Regionali Senior.

Una bella pagina di sport per Paternò, che dimostra come passione, sacrificio e determinazione possano portare a risultati importanti anche in presenza di difficoltà strutturali.

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