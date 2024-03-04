BALBETTA DAVANTI AI CARABINIERI CHE GLI TROVANO LA “COCAINA E CRACK” ADDOSSO: ARRESTATO

Un normale controllo di polizia a due pregiudicati, svolto dai Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa nella zona C del Villaggio Sant’Agata, si è concluso con l’arresto in flagranza di un 43enne...

Erano appunto le 13 circa quando una pattuglia del Nucleo Operativo, costantemente impegnato in quel quartiere in azioni di prevenzione e contrasto allo smercio di droga, passando da una via alquanto isolata, ha scorto il 43enne che, guardandosi continuamente attorno, discuteva con un altro uomo a bordo di uno scooter Honda SH, anch’egli visibilmente nervoso, identificato successivamente per un 44enne del posto.

In quel momento i militari dell’Arma, insospettiti non solo dall’atteggiamento della coppia, ma anche dalla scelta del luogo, lontano dalla vista dei passanti, per “chiacchierare”, senza essere visti hanno deciso di controllare i due, piombandogli letteralmente addosso per sfruttare l’effetto sorpresa ed evitare eventuali fughe.

Chiesti quindi per cominciare i documenti di identità di entrambi, i Carabinieri hanno da subito osservato come i precedenti segnali di nervosismo stessero nettamente accrescendo, in particolar modo nel 43enne, che aveva iniziato anche a balbettare e tremare.

Tale situazione nel suo complesso, unita al fatto che quest’ultimo fosse un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, ha così indotto i militari ad approfondire gli accertamenti, procedendo ad una perquisizione dei due uomini.

Tale operazione ha effettivamente dato conferma dell’intuito investigativo dei Carabinieri, che in quel momento si stesse compiendo un’attività illecita connessa agli stupefacenti. All’interno della manica sinistra del giubbotto dell’uomo di 43 anni, i militari infatti hanno recuperato due involucri di plastica al cui interno erano contenuti circa 25 grammi di cocaina e 15 di crack, nonché un bilancino di precisione ancora sporco di droga, mentre nulla è stato trovato al 44enne che pertanto veniva fatto allontanare.

Per tale motivo, il 43enne è stato arrestato e quindi posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.