Balordi in azione: rapina a pizzeria

Altro colpo ai danni di un'attività commerciale: per appena una manciata di euro

95047.it Puntare una pistola, fare irruzione con tanto di volto coperto da passamontagna, per una manciata di euro. Balordi in azione ieri sera con tanto di rapina messa a segno ai danni di una pizzeria in via Pietro Lupo. Ad agire sono stati in due e sotto la minaccia di una pistola hanno portato via direttamente il registratore di cassa dove all’interno vi erano poche centinaia di euro. Dopodichè i due sono fuggiti via a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sul fatto, indagano i carabinieri.