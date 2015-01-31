Balordi in azione: rapina a pizzeria
Altro colpo ai danni di un'attività commerciale: per appena una manciata di euro
A cura di Anthony Distefano
31 gennaio 2015 19:51
95047.it Puntare una pistola, fare irruzione con tanto di volto coperto da passamontagna, per una manciata di euro. Balordi in azione ieri sera con tanto di rapina messa a segno ai danni di una pizzeria in via Pietro Lupo. Ad agire sono stati in due e sotto la minaccia di una pistola hanno portato via direttamente il registratore di cassa dove all’interno vi erano poche centinaia di euro. Dopodichè i due sono fuggiti via a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sul fatto, indagano i carabinieri.